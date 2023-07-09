Масштабна пожежа на АЗС у Києві: Кличко назвав кількість постраждалих

Пожежа на АЗС сталася в Деснянському районі столиці.

Фото: ДСНС

Як раніше повідомлялося, 9 липня на Броварському шосе у Києві сталася пожежа на АЗС.

Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що у результаті пожежі постраждали три людини.

«Медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС в Деснянському районі. Третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують.

Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місці», - написав Кличко на своєму Телеграм-каналі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.