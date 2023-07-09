Масштабна пожежа на АЗС у Києві: Кличко назвав кількість постраждалих

Як раніше повідомлялося, 9 липня на Броварському шосе у Києві сталася пожежа на АЗС.
Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що у результаті пожежі постраждали три людини.
«Медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС в Деснянському районі. Третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують.
Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місці», - написав Кличко на своєму Телеграм-каналі.
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