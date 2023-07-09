Масштабный пожар на АЗС в Киеве: Кличко назвал количество пострадавших

Как ранее сообщалось, 9 июля на Броварском шоссе в Киеве произошел пожар на АЗС.
Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что в результате пожара пострадали три человека.
«Медики госпитализировали двух пострадавших от пожара на АЗС в Деснянском районе. Третьего пострадавшего осматривают и тоже госпитализируют.
Пожарно-спасательные службы продолжают работать на месте», – написал Кличко на своем Телеграм-канале.
Позже он добавил, что пожар на АЗС ликвидирован.
«Огонь бушевал на площади 1500 кв. Спасатели продолжают разведку помещений. Медики госпитализировали троих пострадавших мужчин. Младшему - 17 лет», - написал мэр города.
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