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  1. В Украине

Масштабный пожар на АЗС в Киеве: Кличко назвал количество пострадавших

16:13, 9 июля 2023
Пожар на АЗС произошел в Деснянском районе столицы.
Масштабный пожар на АЗС в Киеве: Кличко назвал количество пострадавших
Фото: ГСЧС
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Как ранее сообщалось, 9 июля на Броварском шоссе в Киеве произошел пожар на АЗС.

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что в результате пожара пострадали три человека.

«Медики госпитализировали двух пострадавших от пожара на АЗС в Деснянском районе. Третьего пострадавшего осматривают и тоже госпитализируют.

Пожарно-спасательные службы продолжают работать на месте», – написал Кличко на своем Телеграм-канале.

Позже он добавил, что пожар на АЗС ликвидирован.

«Огонь бушевал на площади 1500 кв. Спасатели продолжают разведку помещений. Медики госпитализировали троих пострадавших мужчин. Младшему - 17 лет», - написал мэр города.

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