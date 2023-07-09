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  1. В Украине

В Киеве произошел масштабный пожар на АЗС, видео

15:54, 9 июля 2023
На Броварском шоссе в Киеве горит АЗС.
В Киеве произошел масштабный пожар на АЗС, видео
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 В воскресенье, 9 июля, на Броварском шоссе в Киеве произошел пожар на АЗС. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Отмечается, что горит автозаправочная станция KLO.

На видео видно, как поднимаются черные густые клубы дыма от пожара. Огонь охватил всю территорию АЗС.

«В Киеве пожарные ликвидируют пожар на АЗС в Днепровском районе.

В настоящее время к тушению привлечены 30 человек личного состава и 5 единиц техники.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется», - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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