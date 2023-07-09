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  1. В Украине

Стали известны результаты проб почвы после затопления территорий Николаевщины и Херсона

22:29, 9 июля 2023
Исследования позволяют установить уровень загрязнения почвы.
Стали известны результаты проб почвы после затопления территорий Николаевщины и Херсона
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95% первых проб грунта в Херсоне и Николаевской области на территориях, где полностью спала вода после затопления в результате подрыва Каховской ГЭС, отвечают гигиеническим требованиям. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«В Херсоне и Николаевской области отобраны первые 23 пробы почвы на территориях областей, где полностью спала вода после затопления.

Исследования позволяют установить уровень загрязнения почвы. В частности, наличие токсичных веществ и уровень паразитарного загрязнения.

По состоянию на 4 июля, 95% проб отвечают гигиеническим требованиям. В 5% проб, отобранных в районе речного порта Херсона, зафиксированы превышения по паразитологическим показателям», — говорится в сообщении.

В Минздраве пояснили, что речь идет о яйцах гельминтов и наличии в пробах кишечных цист, которые могут вызвать гастроэнтерит или дизентерию. Эти инфекционные заболевания передаются через контакт с загрязненными веществами.

Чтобы предотвратить вероятное заражение, людям важно избегать контакта с загрязненной почвой, в частности при обработке земли для сельскохозяйственных нужд, а также не употреблять загрязненные овощи и фрукты и не использовать воду из колодцев на загрязненной территории.

В случае возникновения таких симптомов, как диарея, рвота, боли в животе или других признаков заболевания, важно обратиться к врачу как можно скорее.

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