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  1. В Україні

Стали відомі результати проб ґрунту після затоплення територій Миколаївщини і Херсона

22:29, 9 липня 2023
Дослідження дозволяють встановити рівень забруднення ґрунту.
Стали відомі результати проб ґрунту після затоплення територій Миколаївщини і Херсона
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95% перших проб ґрунту в Херсоні й на Миколаївщині на територіях, де повністю спала вода після затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, відповідають гігієнічним вимогам. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«У Херсоні та на Миколаївщині відібрано перші 23 проби ґрунту на територіях областей, де повністю спала вода після затоплення.

Дослідження дозволяють встановити рівень забруднення ґрунту. Зокрема, наявність у ньому токсичних речовин та рівень паразитарного забруднення.

Станом на 4 липня, 95% проб відповідають гігієнічним вимогам. У 5% проб, відібраних в районі річкового порту Херсона, зафіксовані перевищення за паразитологічними показниками», — йдеться у повідомленні.

У МОЗ пояснили, що йдеться про яйця гельмінтів та наявність у пробах кишкових цист, які можуть викликати гастроентерит чи дизентерію. Ці інфекційні захворювання передаються через контакт із забрудненими речовинами.

Щоб запобігти ймовірному зараженню, людям важливо уникати контакту зі забрудненим ґрунтом, зокрема під час обробки землі для сільськогосподарських потреб, а також не вживати забруднені овочі і фрукти й не використовувати воду з криниць на забрудненій території.

У разі виникнення таких симптомів, як діарея, блювота, біль у животі або інших ознак захворювання, важливо звернутися до лікаря якомога швидше.

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