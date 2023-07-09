У Києві сталася масштабна пожежа на АЗС, відео

На Броварському шосе у Києві палає АЗС.

У неділю, 9 липня, на Броварському шосе у Києві сталася пожежа на АЗС. Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.

Зазначається, що горить автозаправна станція KLO.

На відео видно, як здіймаються чорні густі клуби диму від пожежі. Вогонь охопив усю територію АЗС.

«У Києві вогнеборці ліквідовують пожежу на АЗС у Дніпровському районі.

Наразі до гасіння залучено 30 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється», - повідомили у пресслужбі ДСНС.

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