Російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову

Ворог, попередньо, використовував по Харкову ракети комплексу С-300.

У ніч на 16 липня російські війська завдали серії ударів по Харкову, ймовірно з використанням ракет комплексу С-300. Про це повідомив мер Харкова Ігорь Терехов на своєму Telegram-каналі.

«Попередньо «прильоти» у центральній частині міста. Один у Шевченківському районі Харкова – без руйнувань, інформації про постраждалих поки що немає. Щодо решти ракетних ударів – працівники ДСНС обстежують території», - йдеться у повідомленні мера Харкова.

За його словами, з високою ймовірністю можна говорити про те, що по Харкову сьогодні вночі вдарили ракетами С-300.

Раніше повідомлялося, що пес Патрон потрапив під обстріл у Харківській області.

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