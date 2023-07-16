Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову

Враг, предварительно, использовал по Харькову ракеты комплекса С-300.

В ночь на 16 июля, российские войска нанесли серию ударов по Харькову, вероятно, с использованием ракет комплекса С-300. Об этом сообщил мэр Харьков Игорь Терехов на своем Telegram-канале.

«Предварительно «прилеты» в центральной части города. Один в Шевченковском районе Харькова – без разрушений, информации о пострадавших пока нет. Относительно остальных ракетных ударов – работники ГСЧС обследуют территории», - говорится в сообщении мэра Харькова.

По его словам, с высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову сегодня ночью ударили ракетами С-300.

Ранее сообщалось, что пес Патрон попал под обстрел в Харьковской области.

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