Премьер-министра Израиля Нетаньяху срочно доставили в больницу

73-летний политик пожаловался на плохое самочувствие, после чего был доставлен в медицинский центр.

Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху доставлен в отделение неотложной помощи медицинского центра. Об этом сообщает The Times of Israel.

Израильский премьер доставлен в медцентр "Шиба" в Рамат-Гане.

"Его состояние хорошее, и он проходит медицинские тесты", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Израильские СМИ сообщают, что ранее он жаловался на недомогание. Его доставили из дома в Кейсарии, где он проводил выходные.

Есть версия, что политик потерял сознание дома и в результате падения сильно ударился головой об пол, а сейчас врачи проводят исследования мозга и сердца израильского премьера.

В то же время официальный представитель пресс-службы опроверг информацию о потере сознания, заявляя, что премьер-министр обратился в больницу из-за боли в груди.

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