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  1. Общество

Киевлянам напомнили правила обращения с туристическими газовыми баллонами

07:40, 16 июля 2023
Важно покупать только сертифицированную продукцию и неукоснительно соблюдать инструкцию.
Киевлянам напомнили правила обращения с туристическими газовыми баллонами
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Городские власти напомнили жителям Киева правила безопасного пользования туристическими газовыми баллонами и горелками во избежание каких-либо опасных ситуаций.

Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, нужно соблюдать следующие правила безопасности:

- покупайте только сертифицированную продукцию;

- неукоснительно следуйте инструкциям производителя: проверяйте целостность баллончика (отсутствие следов утечки газа можно проверить с помощью мыльного раствора);

- газовые баллоны и горелки должны храниться в проветриваемом помещении и недоступном для детей месте;

- нельзя допускать большого перепада температур при хранении и транспортировке баллонов, поскольку он может взорваться;

- баллоны и горелки нельзя устанавливать рядом с другими предметами обихода, храните их подальше от нагревательных приборов, не оставляйте их под действием прямых солнечных лучей;

- не ставьте горелку на электроплиту;

- не храните баллоны на балконах, открытых террасах и других местах, где трудно избежать прямых лучей солнца и перепадов температуры.

Ни в коем случае не оставляйте приборы без присмотра. Убедитесь, что дети не имеют доступа к этим средствам.

В случае чрезвычайной ситуации срочно звоните по телефону «101».

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