Киянам нагадали правила поводження з туристичними газовими балонами

Важливо купувати лише сертифіковану продукцію і неухильно дотримуватися інструкції.

Міська влада нагадала жителям Києва правила безпечного користування туристичними газовими балонами та пальниками, щоб уникнути будь-яких небезпечних ситуацій.

Щоб уникнути надзвичайних ситуацій, потрібно дотримуватися наступних правил безпеки:

- купуйте лише сертифіковану продукцію;

- неухильно дотримуйтеся інструкції виробника: перевіряйте цілісність балончика (відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину);

- газові балони та пальники мають зберігатися у провітрюваному приміщенні та недоступному для дітей місці;

- не можна допускати великого перепаду температур при зберіганні та транспортуванні балонів, оскільки він може вибухнути;

- балони та пальники не можна встановлювати поруч з іншими предметами вжитку, зберігайте їх подалі від нагрівальних приладів, не залишайте їх під дією прямих сонячних променів;

- не ставте пальник на електроплиту;

- не зберігайте балони на балконах, відкритих терасах та інших місцях, де важко уникнути дії прямих променів сонця та перепадів температури.

У жодному разі не залишайте прилади без нагляду. Перевірте, що до цих засобів не мають доступу діти.

У випадку надзвичайної ситуації терміново телефонуйте за номером «101».

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