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Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ

Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.

На офіцерські посади призначатимуть без військової освіти – Зеленський підписав закон

Глава держави підтримав закон про призначення на офіцерські посади бійців без військової освіти за умови проходження ними тримісячного випробувального терміну на офіцерській посаді.

Військовослужбовці, що втратили на війні близьких можуть йти з армії – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що військовослужбовці, які втратили близьких на війні мають право на звільнення з війська.

Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

Кабмін з 1 вересня збільшив комісію для нових позичальників в рамках програми «єОселя»

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Судді Верховного Суду запропонували гроші, але він повідомив про це у Раду правосуддя

08:00, 16 липня 2023
Учасник процесу запропонував судді 10% від суми відшкодування.
Судді Верховного Суду запропонували гроші, але він повідомив про це у Раду правосуддя
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Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Євгеній Краснощоков повідомив у Вищу раду правосуддя та Офіс Генерального прокурора про не зовсім приємний інцидент, який стався 3 липня.

Суддя повідомив, що 27 квітня 2023 року до Верховного Суду була подана касаційна скарга на рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області та Київського апеляційного суду.

Позов стосувався визнання протиправним та скасування наказу, стягнення середньої заробітної плати за час відсторонення від роботи.

18 травня суддя Євгеній Краснощоков залишив касаційну скаргу без руху та надав строк для усунення недоліків.

Також, 24 червня Верховний Суд відмовив у задоволенні клопотання про звільнення від сплати судового збору.

3 липня до Верховного Суду надійшли повідомлення про сплату судового збору, повідомлення про відшкодування моральної шкоди у розмірі 300 тис. гривень, а також «гарантійний лист» в якому було зазначено, що позивач «у разі відшкодування і отримання нею моральної шкоди в сумі 300 тис. гривень та повернення коштів очікуваної вигоди – заробітної плати за час незаконного відсторонення, перерахувати на картковий рахунок суму 10% від цих нарахувань Євгенію Віталійовичу Краснощокову».

Ознайомившись зі змістом «гарантійного листа», Євгеній Краснощоков дійшов висновку, що мова йде про спробу впливу на суддю з метою ухвалення ним певного судового рішення.

Відтак, суддя розцінив дії учасника процесу як спробу втручання в здійснення правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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