Судье Верховного Суда предложили деньги, но он сообщил об этом в Совет правосудия

Участник процесса предложил судье 10% от суммы компенсации.

Судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Евгений Краснощеков сообщил в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора о не совсем приятном инциденте, который произошел 3 июля.

Судья сообщил, что 27 апреля 2023 года в Верховный Суд была подана кассационная жалоба на решение Белоцерковского горрайонного суда Киевской области и Киевского апелляционного суда.

Иск касался признания противоправным и отмены приказа, взыскания средней заработной платы за время отстранения от работы.

18 мая судья Евгений Краснощеков оставил без движения кассационную жалобу и предоставил срок для устранения недостатков.

Также 24 июня Верховный Суд отказал в удовлетворении ходатайства об освобождении от уплаты судебного сбора.

3 июля в Верховный Суд поступили уведомления об уплате судебного сбора, сообщения о возмещении морального ущерба в размере 300 тыс. гривен, а также «гарантийное письмо», в котором было указано, что истец «в случае возмещения и получения компенсации морального вреда в сумме 300 тыс. грн. гривен и возврата средств ожидаемой выгоды – заработной платы за время незаконного отстранения, перечислить на карточный счет сумму 10% от этих начислений Евгению Витальевичу Краснощекову».

Ознакомившись с содержанием "гарантийного письма", Евгений Краснощеков пришел к выводу, что речь идет о попытке влияния на судью с целью принятия им определенного судебного решения.

Следовательно, судья расценил действия участника процесса как попытку вмешательства в осуществление правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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