Прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху терміново доставили в лікарню

73-річний політик поскаржився на погане самопочуття, після чого його доставили до медичного центру.

Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху доправили у відділення невідкладної допомоги медичного центру. Про це повідомляє The Times of Israel.

Ізраїльського прем'єра доправили в медцентр "Шиба" в Рамат-Гані.

"Його стан добрий, і він проходить медичні тести", - ідеться в заяві канцелярії прем'єр-міністра.

Їзраїльскі ЗМІ повідомляють, що раніше він скаржився на нездужання. Його доставили із його будинку в Кейсарії, де він проводив вихідні.

Є версія, що політик знепритомнів вдома і внаслідок падіння сильно вдарився головою об підлогу, а зараз лікарі проводять дослідження мозку та серця ізраїльського прем'єра.

У той же час офіційний представник пресслужби спростував інформацію про втрату свідомості у Нетаньяху, заявляючи, що прем'єр-міністр звернувся до лікарні через біль у грудях.

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