Bradley урятував нам життя: режисер Олег Сенцов потрапив під артобстріл

Колишній політв'язень Кремля, український режисер та військовий Олег Сенцов потрапив під артилерійський обстріл на фронті й дістав поранення Про це він повідомив у Facebook.
"Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл. Bradley знов урятував нам життя", - написав Сенцов.
Він уточнив, що внаслідок обстрілу дістали поранення троє бійців, в основному через уламки.
"З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди", - розповів Сенцов про свій стан.
"В інших хлопців теж усе добре - запорізькі лікарі знають свою справу, дякую!" - додав режисер.
Також він опублікував фото, на якому видно поранення обличчя.
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