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  1. В Украине

Bradley спас нам жизнь: режиссер Олег Сенцов попал под артобстрел

11:26, 17 июля 2023
На первом же боевом выходе по возвращении, во время десантирования, попали под артиллерийские обстрелы, — сообщил Сенцов.
Bradley спас нам жизнь: режиссер Олег Сенцов попал под артобстрел
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Бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер и военный Олег Сенцов попал под артиллерийский обстрел на фронте и получил ранение. Об этом он сообщил в Facebook.

"Неделя не задалась. На первом же боевом выходе по возвращении, во время десантирования, попали под артиллерийский обстрел. Bradley снова спас нам жизнь", – написал Сенцов.

Он уточнил, что в результате обстрела получили ранения трое бойцов, в основном из-за обломков.

"Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда", – рассказал Сенцов о своем состоянии.

"У других ребят тоже все хорошо - запорожские врачи знают свое дело, спасибо!" – добавил режиссер.

Также он опубликовал фото, на котором видны ранения лица.

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