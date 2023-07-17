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«Отчитывался» фсб о последствиях удара по кафе в Краматорске: задержали вражеского информатора

23:51, 17 июля 2023
СБУ разоблачила и задержала злоумышленника во время выполнения им нового вражеского задания в Краматорске.
«Отчитывался» фсб о последствиях удара по кафе в Краматорске: задержали вражеского информатора
Фото: СБУ
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Контрразведчики Службы безопасности задержали в Донецкой области информатора ФСБ, который собирал разведданные о последствиях ракетного удара рф по кафе в центре Краматорска 27 июня.

Эту задачу он получил сразу после воздушной атаки на город.

Больше всего фсб интересовала информация о количестве погибших и травмированных людей в результате огневого поражения, сообщает СБУ.

Также агрессор пытался получить максимум сведений о возможной принадлежности потерпевших к Силам обороны Украины.

Установлено, что кроме указанного факта информатор фсб скрыто отслеживал места базирования и перемещения украинских защитников на территории прифронтового города.

Развединформация потребовалась оккупантам для подготовки новых воздушных ударов по региону.

Служба безопасности разоблачила и задержала злоумышленника во время выполнения им нового вражеского задания в Краматорске.

По данным следствия, информатором ФСБ оказался местный житель, которого спецслужба рф привлекла к сотрудничеству весной этого года. В поле зрения агрессора он попал из-за собственных антиукраинских комментариев в разных телеграм-каналах.

Последующую коммуникацию осуществлял через мессенджер. Для конспирации фигурант зарегистрировал свой аккаунт под вымышленным именем.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

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