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  1. В Украине

Снова мост пошел поспать: СБУ потроллила оккупантов из-за подрыва Крымского моста

10:30, 17 июля 2023
СБУ оригинально прокомментировала инцидент на Крымском мосту, напомнив о прошлом взрыве в октябре.
Снова мост пошел поспать: СБУ потроллила оккупантов из-за подрыва Крымского моста
Фото: t.me/Tsaplienko
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Служба безопасности Украины стихом отреагировала на инцидент на Крымском мосту. Отметим, что потроллила рф СБУ, напомнив о взрыве на мосту в октябре 2022 года.

«Соловейко, рідний брате,

Знову міст пішов "поспати"

Та раз… Два!

P.S. Музика - народна. Слова - СБУ», - написала СБУ.

Напомним, что на Крымском мосту предварительно слышны взрывы, упал пролет, движение остановлено.

В ГУР отреагировали на ситуацию, процитировав главу украинской разведки Кирилла Буданова: «Крымский мост — конструкция там излишняя».

В ОК «Юг» считают, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией. 

Опубликованы видео, как выглядит мост после «бавовны». 

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