Знову міст пішов поспати: СБУ потролила окупантів через підрив Кримського мосту

Служба безпеки України віршем відреагувала на інцидент на Кримському мості. Зазначимо, що потролила рф СБУ, нагадавши про вибух на мосту в жовтні 2022 року.
«Соловейко, рідний брате,
Знову міст пішов "поспати"
Та раз… Два!
P.S. Музика - народна. Слова - СБУ», - написала СБУ.
Нагадаємо, що на Кримському мосту попередньо чули вибухи, впав проліт, рух запинено.
У ГУР відреагували на ситуацію, процитувавши очільника української розвідки Кирила Буданова: «Кримський міст — конструкція там зайва».
В ОК «Південь» вважають, що пошкодження Кримського мосту може бути російською провокацією.
Опубліковано відео, як виглядає міст після «бавовни».
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.