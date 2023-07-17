Знову міст пішов поспати: СБУ потролила окупантів через підрив Кримського мосту

СБУ оригінально прокоментувала інцидент на Кримському мосту, нагадавши про попередній вибух у жовтні.

Фото: t.me/Tsaplienko

Служба безпеки України віршем відреагувала на інцидент на Кримському мості. Зазначимо, що потролила рф СБУ, нагадавши про вибух на мосту в жовтні 2022 року.

«Соловейко, рідний брате,

Знову міст пішов "поспати"

Та раз… Два!

P.S. Музика - народна. Слова - СБУ», - написала СБУ.

Нагадаємо, що на Кримському мосту попередньо чули вибухи, впав проліт, рух запинено.

У ГУР відреагували на ситуацію, процитувавши очільника української розвідки Кирила Буданова: «Кримський міст — конструкція там зайва».

В ОК «Південь» вважають, що пошкодження Кримського мосту може бути російською провокацією.

Опубліковано відео, як виглядає міст після «бавовни».

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