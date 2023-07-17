У Києві власник офісу стріляв в охоронців: є поранений, фото

Після стрілянини озброєний чоловік забарикадувався в офісному приміщенні.

Фото: МВС

43-річний власник офісу у Печерському районі Києва влаштував стрілянину та поранив одного з охоронців. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

"Сьогодні вранці невідомий зайшов у офісне приміщення на вулиці Бойчука, внаслідок чого спрацювала сигналізація. По прибуттю наряду приватної охорони, чоловік вистрелив у бік співробітників та поранив одного з них", – йдеться в повідомленні.

Після цього озброєний порушник забарикадувався в офісному приміщенні. У поліції повідомили, що провели спецоперацію і затримали чоловіка.

Згодом стало відомо, що затриманим виявився власник офісу, 1980 року народження. Мотиви такого вчинку встановлюються.

Розпочато кримінальне провадження щодо замаху на умисне вбивство. За скоєння злочину чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Фото: МВС

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