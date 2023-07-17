Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ

Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.

На офіцерські посади призначатимуть без військової освіти – Зеленський підписав закон

Глава держави підтримав закон про призначення на офіцерські посади бійців без військової освіти за умови проходження ними тримісячного випробувального терміну на офіцерській посаді.

Військовослужбовці, що втратили на війні близьких можуть йти з армії – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що військовослужбовці, які втратили близьких на війні мають право на звільнення з війська.

Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

Кабмін з 1 вересня збільшив комісію для нових позичальників в рамках програми «єОселя»

Згідно з рішенням уряду з 1 вересня комісія за надання та/або обслуговування кредиту зростає з 0,5% до 1% від суми кредиту.

  1. Суспільство

В Україні відзначають Всесвітній день міжнародного правосуддя: що ще святкують 17 липня

10:08, 17 липня 2023
17 липня також День етнографа в Україні.
В Україні відзначають Всесвітній день міжнародного правосуддя: що ще святкують 17 липня
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У понеділок, 17 липня, в Україні в світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні Всесвітній день міжнародного правосуддя. Подія була започаткована 1 червня 2010 року під час конференції в Уганді. Дату святкування обрали не випадково. Саме цього дня 1998 року був затверджений Римський статут. Нині учасниками статуту є близько 150 країн світу.

Також 17 липня День етнографа в Україні. Етнографія — це наука про звичаї, культуру, побут, походження, духовність, територіальне розміщення та особливості різних народів (етносів). Дату святкування обрали на честь дня народження відомого біолога та етнографа Миколи Миклухо-Маклая (1846 рік). 

Ще сьогодні День татуювання. Перші тату з'явилися тисячі років тому, адже в усіх світових культурах була присутня культура розмальовування свого тіла. 

17 липня святкують День народження Діснейленда. Саме цього дня 1955 року в місті Анахайма, штат Каліфорнія (США) відбулося відкриття першого казкового парку розваг. 

17 липня в православній церкві згадують святого Андрія, єпископа Критського. У народі день прозвали Андріїв. 

Святитель Андрій прославився як великий богослов, учитель іта творець гімнів. Він написав багато богослужбових співів і створив нову літургійну форму - канон.

Пам’ятні дати 17 липня:

  • 709 рік до н. е. — вперше описане повне сонячне затемнення китайцем Чу Фу;
  • 1048 рік — німецький король Генріх III виганяє із Риму папу Бенедикта IX і замінює його Дамасієм II;
  • 1429 рік — у відбитому в англійців Реймсі коронують на французький престол Карла VII;
  • 1453 рік — французи розбивають англійців в битві при Кастільйоні, останній битві Сторічної війни;
  • 1505 рік — після потрясіння під час жахливої грози, коли Мартін Лютер перебував на волосок від смерті, він змінює свої плани стати юристом і стає ченцем августинського монастиря в Ерфурті;
  • 1570 рік — у Вільно засновують єзуїтську колегію, яку згодом перетворюють в університет;
  • 1754 рік — у Нью-Йорку відкривають Королівський коледж (сьогодні це Колумбійський університет);
  • 1775 рік — у США відкривають перший у світі військовий госпіталь;
  • 1785 рік — словацький авантюрист Моріц Беньовський, проголосивши себе імператором Мадагаскару, оголошує війну Королівству Франція;
  • 1791 рік — на Марсовому полі в Парижі розстрілюють мирну демонстрацію, що вимагала зречення французького короля Людовика XVI;
  • 1793 рік — у Парижі страчують Шарлотту Корде, вбивцю лідера Французької революції Марата;
  • 1841 рік — виходить перший номер британського гумористичного журналу "Панч";
  • 1854 рік — в Австрійській імперії запускають в експлуатацію першу у світі гірську залізницю;
  • 1868 рік — японську столицю переносять з Кіото в Токіо;
  • 1915 рік — Німецька імперія і Австро-Угорська імперія підписують секретний договір про співпрацю з Болгарським царством;
  • 1917 рік — у Великій Британії з титулів вилучають всі німецькі імена;
  • 1917 рік — відбувається виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;
  • 1933 рік — після закінчення будівництва Дніпрогесу та ліквідації порогів на Дніпрі з Києва до Херсона виходить у перший рейс пасажирський пароплав;
  • 1941 рік — наказом Гітлера Східна Галичина переходить в підпорядкування до Генерального Губернаторства як окремий дистрикт "Галичина";
  • 1945 рік — починається Потсдамська конференція глав держав-союзників;
  • 1973 рік — в Афганістані повалюють монархію і проголошують республіку;
  • 1997 рік — Україна ратифікує Європейську конвенцію з прав людини;
  • 2014 рік — російським зенітним ракетним комплексом "Бук" біля Тореза Донецької області з території так званої "днр" збивають рейсовий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, гинуть всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб);
  • 2020 рік — Верховна Рада України затверджує скорочення кількості адміністративних районів України від 490 до 138.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

 

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Лілія Катеринчук
    Лілія Катеринчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва