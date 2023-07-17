В Україні відзначають Всесвітній день міжнародного правосуддя: що ще святкують 17 липня

17 липня також День етнографа в Україні.

У понеділок, 17 липня, в Україні в світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні Всесвітній день міжнародного правосуддя. Подія була започаткована 1 червня 2010 року під час конференції в Уганді. Дату святкування обрали не випадково. Саме цього дня 1998 року був затверджений Римський статут. Нині учасниками статуту є близько 150 країн світу.

Також 17 липня День етнографа в Україні. Етнографія — це наука про звичаї, культуру, побут, походження, духовність, територіальне розміщення та особливості різних народів (етносів). Дату святкування обрали на честь дня народження відомого біолога та етнографа Миколи Миклухо-Маклая (1846 рік).

Ще сьогодні День татуювання. Перші тату з'явилися тисячі років тому, адже в усіх світових культурах була присутня культура розмальовування свого тіла.

17 липня святкують День народження Діснейленда. Саме цього дня 1955 року в місті Анахайма, штат Каліфорнія (США) відбулося відкриття першого казкового парку розваг.

17 липня в православній церкві згадують святого Андрія, єпископа Критського. У народі день прозвали Андріїв.

Святитель Андрій прославився як великий богослов, учитель іта творець гімнів. Він написав багато богослужбових співів і створив нову літургійну форму - канон.

Пам’ятні дати 17 липня:

709 рік до н. е. — вперше описане повне сонячне затемнення китайцем Чу Фу;

1048 рік — німецький король Генріх III виганяє із Риму папу Бенедикта IX і замінює його Дамасієм II;

1429 рік — у відбитому в англійців Реймсі коронують на французький престол Карла VII;

1453 рік — французи розбивають англійців в битві при Кастільйоні, останній битві Сторічної війни;

1505 рік — після потрясіння під час жахливої грози, коли Мартін Лютер перебував на волосок від смерті, він змінює свої плани стати юристом і стає ченцем августинського монастиря в Ерфурті;

1570 рік — у Вільно засновують єзуїтську колегію, яку згодом перетворюють в університет;

1754 рік — у Нью-Йорку відкривають Королівський коледж (сьогодні це Колумбійський університет);

1775 рік — у США відкривають перший у світі військовий госпіталь;

1785 рік — словацький авантюрист Моріц Беньовський, проголосивши себе імператором Мадагаскару, оголошує війну Королівству Франція;

1791 рік — на Марсовому полі в Парижі розстрілюють мирну демонстрацію, що вимагала зречення французького короля Людовика XVI;

1793 рік — у Парижі страчують Шарлотту Корде, вбивцю лідера Французької революції Марата;

1841 рік — виходить перший номер британського гумористичного журналу "Панч";

1854 рік — в Австрійській імперії запускають в експлуатацію першу у світі гірську залізницю;

1868 рік — японську столицю переносять з Кіото в Токіо;

1915 рік — Німецька імперія і Австро-Угорська імперія підписують секретний договір про співпрацю з Болгарським царством;

1917 рік — у Великій Британії з титулів вилучають всі німецькі імена;

1917 рік — відбувається виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1933 рік — після закінчення будівництва Дніпрогесу та ліквідації порогів на Дніпрі з Києва до Херсона виходить у перший рейс пасажирський пароплав;

1941 рік — наказом Гітлера Східна Галичина переходить в підпорядкування до Генерального Губернаторства як окремий дистрикт "Галичина";

1945 рік — починається Потсдамська конференція глав держав-союзників;

1973 рік — в Афганістані повалюють монархію і проголошують республіку;

1997 рік — Україна ратифікує Європейську конвенцію з прав людини;

2014 рік — російським зенітним ракетним комплексом "Бук" біля Тореза Донецької області з території так званої "днр" збивають рейсовий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, гинуть всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб);

2020 рік — Верховна Рада України затверджує скорочення кількості адміністративних районів України від 490 до 138.

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