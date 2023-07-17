В Украине отмечают Всемирный день международного правосудия: что еще празднуют 17 июля

17 июля также День этнографа в Украине.

В понедельник, 17 июля, в Украине в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня Всемирный день международного правосудия. Событие было начато 1 июня 2010 года во время конференции в Уганде. Дату празднования выбрали не случайно. Именно в этот день 1998 года был утвержден Римский устав. В настоящее время участниками устава являются около 150 стран.

Также 17 июля День этнографа в Украине. Этнография — это наука об обычаях, культуре, быте, происхождении, духовности, территориальном размещении и особенностях разных народов (этносов).

Еще сегодня День татуировки. Первые татуировки появились тысячи лет назад, ведь во всех мировых культурах присутствовала культура разрисовывания своего тела.

17 июля празднуют День рождения Диснейленда. Именно в этот день 1955 г. в городе Анахайма, штат Калифорния (США) состоялось открытие первого сказочного парка развлечений.

17 июля в православной церкви вспоминают святого Андрея, епископа Критского. В народе день прозвали Андреев.

Святитель Андрей прославился как великий богослов, учитель и создатель гимнов. Он написал много богослужебных песнопений и создал новую литургическую форму – канон.

Памятные даты 17 июля:

709 год до н. е. — впервые описано полное солнечное затмение китайцем Чу Фу;

1048 год — немецкий король Генрих III изгоняет из Рима папу Бенедикта IX и заменяет его Дамассием II;

1429 год — в отбитом у англичан Реймсе коронуют на французский престол Карла VII;

1453 год — французы разбивают англичан в битве при Кастильоне, последней битве Столетней войны;

1505 год — после потрясения во время ужасной грозы, когда Мартин Лютер находился на волосок от смерти, он меняет свои планы стать юристом и становится монахом августинского монастыря в Эрфурте;

1570 год — в Вильно основывают иезуитскую коллегию, которую впоследствии превращают в университет;

1754 год — в Нью-Йорке открывают Королевский колледж (сегодня это Колумбийский университет);

1775 год – в США открывают первый в мире военный госпиталь;

1785 год — словацкий авантюрист Мориц Беневский, провозгласив себя императором Мадагаскара, объявляет войну Королевству Франция;

1791 год — на Марсовом поле в Париже расстреливают мирную демонстрацию, требовавшую отречение французского короля Людовика XVI;

1793 год — в Париже казнят Шарлотту Корде, убийцу лидера Французской революции Марата;

1841 год — выходит первый номер британского юмористического журнала "Панч";

1854 год — в Австрийской империи запускают в эксплуатацию первую в мире горную железную дорогу;

1868 год – японскую столицу переносят из Киото в Токио;

1915 год – Немецкая империя и Австро-Венгерская империя подписывают секретный договор о сотрудничестве с Болгарским царством;

1917 год — в Великобритании из титулов изымают все немецкие имена;

1917 год — происходит выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;

1933 год — после окончания строительства Днепрогэса и ликвидации порогов на Днепре из Киева в Херсон выходит в первый рейс пассажирский пароход;

1941 год — приказом Гитлера Восточная Галичина переходит в подчинение Генеральному Губернаторству как отдельный дистрикт "Галичина";

1945 год – начинается Потсдамская конференция глав государств-союзников;

1973 год — в Афганистане свергают монархию и провозглашают республику;

1997 год — Украина ратифицирует Европейскую конвенцию по правам человека;

2014 год — российским зенитным ракетным комплексом "Бук" возле Тореза Донецкой области с территории так называемой "днр" сбивают рейсовый пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, гибнут все пассажиры и экипаж (в общей сложности 298 человек);

2020 год — Верховная Рада Украины утверждает сокращение количества административных районов Украины от 490 до 138.

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