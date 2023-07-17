В Киеве владелец офиса стрелял в охранников: есть раненый, фото

После стрельбы вооруженный мужчина забаррикадировался в офисном помещении.

Фото: МВД

43-летний владелец офиса в Печерском районе Киева устроил стрельбу и ранил одного из охранников. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

"Сегодня утром неизвестный зашел в офисное помещение на улице Бойчука, в результате чего сработала сигнализация. По прибытию наряда частной охраны мужчина выстрелил в сторону сотрудников и ранил одного из них", - говорится в сообщении.

После этого вооруженный нарушитель забаррикадировался в офисном помещении. В полиции сообщили, что провели спецоперацию и задержали мужчину.

Впоследствии стало известно, что задержанным оказался владелец офиса, 1980 года рождения. Мотивы такого поступка устанавливаются.

Начато уголовное производство по покушению на умышленное убийство. За совершение преступления мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: МВД

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