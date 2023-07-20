На Кіровоградщині викрито адвоката, який намагався підкупити прокурора за 1000 доларів

За даними слідства, підозрюваний хотів, щоб прокурор за хабар, використовуючи своє службове становище, сприяв переведенню солдата до однієї з військових частин Кіровоградської області.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

Повідомили про підозру адвокату на Кіровоградщині за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі, повідомля Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний намагався підкупити керівника Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Він хотів, щоб прокурор, за неправомірну вигоду, використовуючи своє службове становище, сприяв переведенню солдата до однієї з військових частин Кіровоградської області.

Зазначається, що про таку пропозицію адвоката прокурор повідомив своє керівництво.

В подальшому, під контролем правоохоронців, підозрюваний надав керівнику спеціалізованої прокуратури 1000 доларів США та був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 500 тис грн.

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