В Кировоградской области разоблачен адвокат, который пытался подкупить прокурора за 1000 долларов

По данным следствия, подозреваемый хотел, чтобы прокурор за взятку, используя свое служебное положение, способствовал переводу солдата в одну из воинских частей Кировоградской области.

Сообщили о подозрении адвокату в Кировоградской области по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый пытался подкупить руководителя Кропивницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Он хотел, чтобы прокурор за неправомерную выгоду, используя свое служебное положение, способствовал переводу солдата в одну из воинских частей Кировоградской области.

Отмечается, что такое предложение адвоката прокурор сообщил свое руководство.

В дальнейшем, под контролем правоохранителей, подозреваемый предоставил руководителю специализированной прокуратуры 1000 долларов США и был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 тыс грн.

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