Чиновник, который за взятку предоставил предпринимателю в пользование склады, предстанет перед судом

Должностное лицо коммунального предприятия получил взятку в размере 20 000 грн.

Фото: kobl.gp.gov.ua

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении замдиректора одного из коммунальных предприятий по факту получения неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщил официальный сайт Киевской областной прокуратуры.

Расследованием было установлено, что мужчина за 20 000 гривен, без заключения договора аренды и проведения соответствующего аукциона, предоставил предпринимателю в пользование складское помещение площадью около 700 кв. м., которое находится на балансе КП.

В прокуратуре отметили, что досудебное расследование осуществлялось следователями ГУНП в Киевской области при оперативном сопровождении ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.

Фото: kobl.gp.gov.ua

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