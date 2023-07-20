Посадовець, який за хабар надав підприємцю у користування склади, постане перед судом

Посадовець комунального підприємства отримав хабар у розмірі 20 000 грн.

Фото: kobl.gp.gov.ua

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно замдиректора одного з комунальних підприємств за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України). Про це повідомив офіційний сайт Київської обласної прокуратури.

Розслідуванням було встановлено, що чоловік за 20 000 гривень, без підписання договору оренди та проведення відповідного аукціону, надав підприємцю у користування складське приміщення площею близько 700 кв. м., яке є на балансі КП.

У прокуратурі зазначили, що досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУНП в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБ України в м. Києві та Київській області.

Фото: kobl.gp.gov.ua

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