У Києві на території Гідропарку спалахнув магазин, фото

У столиці пожежники ліквідували пожежу на території Гідропарку.

У п’ятницю, 21 липня, на просп. Броварський, 5-і, що у Дніпровському районі столиці сталася пожежа у магазині. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у м.Києві.

«Загоряння виникло у 2-поверховому продуктовому магазині на останньому поверсі. О 08:42 пожежу ліквідували на площі 120 кв. м», - сказано у повідомленні.

У результаті пожежі ніхто не постраждав.

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