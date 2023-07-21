В Киеве на территории Гидропарка вспыхнул магазин, фото

В столице пожарные ликвидировали пожар на территории Гидропарка.

В пятницу, 21 июля, по просп. Броварской, 5, что в Днепровском районе столицы произошел пожар в магазине. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

«Возгорание возникло в 2-этажном продуктовом магазине на последнем этаже. В 08:42 пожар был ликвидирован на площади 120 кв. м», - говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал.

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