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  1. В Украине

Подразделение «Энергоатома» закупило 10 электрических автобусов за почти 27 млн грн каждый – нардеп

10:03, 21 июля 2023
По словам нардепа, таких автобусов купили сразу 10 с поставкой на апрель 2024 года.
Подразделение «Энергоатома» закупило 10 электрических автобусов за почти 27 млн грн каждый – нардеп
Источник фото: autoregion
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Подразделение «Энергоатома», которое занимается подвозом людей к атомным станциям, купило электрических автобусов за почти 270 млн гривен. Об этом сообщил в сообщении народный депутат Ярослав Железняк.

По словам нардепа, таких автобусов купили сразу 10-ть с поставкой на апрель 2024 года.

«Можно было 3 Mercedes Maybach, или 7 Tesla X, или все 10 обычных автобусов вместо одного», - отметил депутат.

Также мы писали, что в Харькове поликлиника подписала договор на покупку четырех футболок по 5 тысяч грн.

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