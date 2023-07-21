Подразделение «Энергоатома» закупило 10 электрических автобусов за почти 27 млн грн каждый – нардеп

По словам нардепа, таких автобусов купили сразу 10 с поставкой на апрель 2024 года.

Источник фото: autoregion

Подразделение «Энергоатома», которое занимается подвозом людей к атомным станциям, купило электрических автобусов за почти 270 млн гривен. Об этом сообщил в сообщении народный депутат Ярослав Железняк.

По словам нардепа, таких автобусов купили сразу 10-ть с поставкой на апрель 2024 года.

«Можно было 3 Mercedes Maybach, или 7 Tesla X, или все 10 обычных автобусов вместо одного», - отметил депутат.

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