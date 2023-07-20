В Харькове поликлиника подписала договор на покупку четырех футболок по 5 тысяч грн

Главврач отстранен на время проверки.

Источник фото: Игорь Терехов / Facebook

Мэр Харькова Игорь Терехов пообещал разобраться с тендерами в поликлинике №24, которая подписала договор на покупку четырех футболок по цене более 5 тыс. грн за штуку.

«Мэр Харькова Игорь Терехов пообещал разобраться в ситуации с тендерами 24 поликлиники. Главврач отстранен из-за сложившейся ситуации, продолжается служебное расследование», - сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, пишет «Интерфакс-Украина».

29 июня Харьковская городская поликлиника №24 подписала договор о приобретении четырех футболок на общую сумму 21 тыс. грн.

Ранее Терехов сообщил, что дал задание провести финансовый аудит абсолютно всех закупок, которые осуществляют или планируют осуществлять в ближайшее время коммунальные предприятия и департаменты Харьковского городского совета.

«После проведенной проверки все необязательные тендеры будут упразднены, а деньги, выделенные на них, перенаправлены на восстановление разрушенного россией жилья, инфраструктуры или военные нужды», - написал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.