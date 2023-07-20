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  1. В Україні

У Харкові поліклініка підписала договір на купівлю чотирьох футболок по 5 тисяч грн

07:00, 20 липня 2023
Головлікаря відсторонено на час перевірки.
У Харкові поліклініка підписала договір на купівлю чотирьох футболок по 5 тисяч грн
Джерело фото: Ігор Терехов / Facebook
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Мер Харкова Ігор Терехов пообіцяв розібратися з тендерами в поліклініці №24, яка підписала договір на купівлю чотирьох футболок за ціною понад 5 тис. грн за штуку.

«Мер Харкова Ігор Терехов пообіцяв розібратися в ситуації з тендерами 24 поліклініки. Головлікаря відсторонено через ситуацію, що склалася, триває службове розслідування», - повідомили у пресслужбі Харківської міськради, пише «Інтерфакс-Україна».

29 червня Харківська міська поліклініка №24 підписала договір про придбання чотирьох футболок на загальну суму 21 тис. грн.

Раніше Терехов повідомив, що дав завдання провести фінансовий аудит абсолютно всіх закупівель, які здійснюють або планують здійснювати найближчим часом комунальні підприємства і департаменти Харківської міської ради.

«Після проведеної перевірки усі необовʼязкові тендери будуть скасовані, а гроші, виділені на них, перенаправлені на відбудову зруйнованого росією житла,  інфраструктури або військові потреби», - написав він.

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