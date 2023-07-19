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  1. У світі

Прокуратура може незабаром висунути звинувачення Трампу у справі про штурм Капітолію – ЗМІ

19:16, 19 липня 2023
Трамп отримав листа з повідомленням про те, що він є суб’єктом розслідування Міністерства юстиції щодо спроб скасувати результати президентських виборів 2020 року.
Прокуратура може незабаром висунути звинувачення Трампу у справі про штурм Капітолію – ЗМІ
Джерело фото: GETTY IMAGES
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Колишній президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що отримав листа з повідомленням про те, що він є суб’єктом розслідування Міністерства юстиції щодо спроб скасувати результати президентських виборів 2020 року, що свідчить про те, що прокуратура може незабаром висунути йому звинувачення.

Трамп в дописі на платформі Truth Social, заявив, що очікує висунення звинувачення.

Як повідомляє «CBC», такий лист часто передує обвинувальному акту та використовується для повідомлення особам, які перебувають під слідством, про те, що прокурори зібрали докази, які прив’язують їх до злочину.

Колишній президент США публічно заявив, що він отримав листа в неділю ввечері і що йому дали чотири дні, щоб вирішити, чи давати свідчення перед великим журі, яке розслідує справу.

В ЗМІ зазначають, що речник спеціального прокурора Джека Сміта, офіс якого веде розслідування, відмовився від коментарів. Представник Міністерства юстиції США також відмовився від коментарів.

За словами Трампа, він вважає, що цей лист означає, що проти нього буде висунуто звинувачення втретє, пише «NDC News».

За інформацією журналістів NBC News, у листі згадуються три різні федеральні закони: зловживання службовим становищем, змова з метою обману США та залякування свідків.

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