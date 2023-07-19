Прокуратура может вскоре предъявить обвинение Трампу по делу о штурме Капитолия – СМИ

Трамп получил письмо с уведомлением о том, что он является субъектом расследования Министерства юстиции по поводу попыток отменить результаты президентских выборов 2020 года.

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что получил письмо с уведомлением о том, что он является субъектом расследования Министерства юстиции по поводу попыток отменить результаты президентских выборов 2020 года, что свидетельствует о том, что прокуратура может вскоре предъявить ему обвинения.

Трамп в сообщении на платформе Truth Social заявил, что ожидает выдвижения обвинения.

Как сообщает«CBC», такое письмо часто предшествует обвинительному акту и используется для уведомления лиц, находящихся под следствием, о том, что прокуроры собрали доказательства, привязывающие их к преступлению.

Бывший президент США публично заявил, что он получил письмо в воскресенье вечером и что ему дали четыре дня, чтобы решить, давать ли показания перед большим жюри, расследующим дело.

В СМИ отмечают, что спикер специального прокурора Джека Смита, офис которого ведет расследование, отказался от комментариев. Представитель Министерства юстиции США также отказался от комментариев.

По словам Трампа, он считает, что это письмо означает, что против него будут предъявлены обвинения в третий раз, пишет «NDC News».

По информации журналистов NBC News, в письме упоминаются три разных федеральных закона: злоупотребление служебным положением, сговор с целью обмана США и запугивание свидетелей.

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