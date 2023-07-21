Підрозділ «Енергоатома» закупив 10 електричних автобусів за майже 27 млн грн кожен – нардеп

За словами нардепа, таких автобусів купили одразу 10 з поставкою на квітень 2024 року.

Джерело фото: autoregion

Підрозділ «Енергоатома», який займається підвозом людей до атомних станцій, купив електричних автобусів за майже 270 млн гривень. Про це повідомив у дописі народий депутат Ярослав Железняк.

За словами нардепа, таких автобусів купили одразу 10-ть з поставкою на квітень 2024 року.

«Можна було 3 Mercedes Maybach, або 7 Tesla X, або всі 10 звичайних автобусів замість одного», - зазначив депутат.

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