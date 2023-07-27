На Київщині фура врізалася у блокпост, фото

ДТП за участі фури DAF сталося в Бучанському районі.

Фото: поліція Київщини

В Бучанському районі Київської області фура DAF врізалась в один з блокпостів. Про це повідомила поліція Київщини.

Попередньо встановлено, що 22-річний водій вантажівки «DAF» рухався по головній дорозі. У цей час, 27-річний водій «Daewoo», виїжджаючи з другорядної вулиці, не надав переваги у русі вантажівці, чим створив аварійну ситуацію. Водій «DAF», аби уникнути ДТП, здійснив екстрене гальмування, повернув кермо праворуч і зіткнувся з блокпостом.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На місці працювали правоохоронці та інші служби.

Фото: поліція Київщини

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