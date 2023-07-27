В Киевской области фура врезалась в блокпост, фото

ДТП с участием фуры DAF произошло в Бучанском районе.

Фото: полиция Киевщины

В Бучанском районе Киевской области фура DAF врезалась в один из блокпостов. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Предварительно установлено, что 22-летний водитель грузовика "DAF" двигался по главной дороге. В это время, 27-летний водитель Daewoo, выезжая со второстепенной улицы, не предпочел грузовики, чем создал аварийную ситуацию. Водитель «DAF», чтобы избежать ДТП, совершил экстренное торможение, повернул руль вправо и столкнулся с блокпостом.

В результате ДТП никто не пострадал. На месте работали правоохранители и другие службы.

Фото: полиция Киевщины

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.