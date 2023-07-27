Агент российской разведки готовил воздушные атаки России на Харьков

Харьковчанин «сливал» российским спецслужбам координаты мест базирования ВСУ, важных железнодорожных узлов.

Источник фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала агента главного управления генерального штаба с рф, который занимался подготовкой нового воздушного удара РФ по Харькову, – сообщает пресс-служба СБУ.

Для выполнения враждебной задачи он объезжал территорию города и скрыто фиксировал места базирования сил обороны, а также координаты железнодорожных узлов, где разгружают военную технику и боеприпасы ВСУ.

Во время таких «вылазок» фигурант пытался также определить подробности о работе стратегически важных объектов промышленности, в том числе местных авиапредприятий.

Сотрудники СБУ задержали вражеского агента «с поличным» вблизи одного из промышленных объектов Харькова, где он проводил доразведку местности.

Агентом оказался местный житель Харькова, попавший в поле зрения российских спецслужб из-за своих публикаций в соцсетях, которые он совершал после начала полномасштабного вторжения.

Во время обыска по адресу проживания задержанного обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, которые он использовал для переписки с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Пока злоумышленник под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

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