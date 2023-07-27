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  1. В Україні

Агент російської розвідки готував повітряні атаки рф на Харків

11:26, 27 липня 2023
Харків’янин «зливав» російським спецслужбам координати місць базування ЗСУ, важливих залізничних вузлів.
Агент російської розвідки готував повітряні атаки рф на Харків
Джерело фото: СБУ
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Контррозвідка Служби безпеки затримала агента головного управління генерального штабу зс рф, який займався підготовкою нового повітряного удару рф по Харкову, – повідомляє пресслужба СБУ.

Для виконання ворожого завдання він об’їжджав територію міста і приховано фіксував місця базування Сил оборони, а також координати залізничних вузлів, де розвантажують військову техніку та боєприпаси ЗСУ.

Під час таких «вилазок» фігурант намагався також визначити деталі про роботу стратегічно важливих об’єктів промисловості, у тому числі місцевих авіапідприємств.

Співробітники СБУ затримали ворожого агента «на гарячому» поблизу одного з промислових об’єктів Харкова, де він проводив дорозвідку місцевості.

Агентом виявився місцевий житель Харкова, який потрапив у поле зору російських спецслужб через свої публікації у соцмережах, які він робив після початку повномасштабного вторгнення.

Під час обшуку за адресою проживання затриманого виявлено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які він використовував для листування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисник під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

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