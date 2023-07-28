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Вбило настільки, що я кричала від болю: Харлан про дискваліфікацію на чемпіонаті світу з фехтування

08:32, 28 липня 2023
Українка Ольга Харлан, яка не потиснула руку росіянці після поєдинку на ЧС й була дискваліфікована, заявила, що країна, яка тероризує Україну й українські сім'ї, також тероризує і спорт.
Вбило настільки, що я кричала від болю: Харлан про дискваліфікацію на чемпіонаті світу з фехтування
Фото: sport.24tv.ua
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Українська фехтувальниця Ольга Харлан після дискваліфікації на чемпіонаті світу за відмову потиснути руку росіянці Анні Смирновій заявила, що сама ситуація дає дуже багато запитань, але водночас і дуже багато відповідей. Про це вона сказала відеозверненні, яке опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Спортсменка зазначила, що країна, яка тероризує Україну й українські сім'ї, також тероризує і спорт.

«Я не хотіла пожимати руку цій спортсменці, і я діяла своїм серцем. Тому коли я почула про те, що мене хочуть зняти зі змагань, дискваліфікувати й дати мені чорну картку, звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю», – сказала вона.

Українка заявила, що примус до миру неможливий, а правила у світі спорту мають змінитися відповідно до реалій.

Харлан також додала, що її «оживили» українці, які почали підтримувати в соцмережах.

«Дякую кожному з вас. Дякую кожному бійцю, який нас захищає. Знаєте, ніколи нікого не можна примусити до миру, особливо українців. Ніколи. Ніяким рукостисканням. Ніколи. Тому так буде завжди», – сказала вона.

Раніше ми писали, що українську фехтувальницю Харлан дискваліфікували після відмови потиснути руку росіянці.

Додамо, що Україна буде оскаржувати дискваліфікацію Ольги Харлан з чемпіонату світу з фехтування.

Також стало відомо, що Україна попереджала організаторів Чемпіонату світу з фехтування про відмову від рукостискання з російськими атлетами.

Додамо, Міжнародний олімпійський комітет відреагував на скандал із дискваліфікацією Ольги Харлан.

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