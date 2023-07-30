Третя атака за місяць: війська рф скинули на острів Зміїний дві авіабомби

Окупанти втретє атакували острів Зміїний.

В ніч на 30 липня російська авіація втретє за поточний місяць атакувала острів Зміїний у Чорному морі. Окупанти скинули дві бомби. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Ворог тактичною авіацією в Чорному морі втретє цього місяця атакував Зміїний, закинувши в районі острова дві авіабомби невстановленого зразка», - йдеться у повідомленні.

Також військові зазначили, що окупанти цієї ночі зі східного узбережжя Азовського моря випустили дрони-камікадзе по аграрних підприємствах Херсонської області та Криворізького району Дніпропетровської області. Всі 4 «Шахеди» збили сили ППО.

Уламки дрона впали на територію однієї з агрофірм, спалахнуло зернове сховище. Пошкоджено складські приміщення. Люди не постраждали.

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