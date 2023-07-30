Багаж доставлять з готелю прямо на літак: Air France запустить нову послугу для мандрівників

Нова послуга від авіакомпанії Air France дозволить пасажирам не везти багаж до аеропорту.

Джерело фото: Hospitality ON

Один із найбільших авіаперевізників світу, авіакомпанія Air France, заявила про надання пасажирам нової послуги. Пасажири можуть не везти багаж в аеропорт при вильоті з Парижа, а здати його прямо у французькій столиці або її передмістях в період від 30 до 4 годин до вильоту літака, – повідомляє Avianews.

Послуга вже доступна в п'яти готелях Парижа і великих виставкових центрах. Скористатися послугою можуть мандрівники, які вилітають із найбільшого аеропорту Франції – паризького Шарля-де-Голля. Здати багаж у місті при вильоті з паризького аеропорту Орлі можна буде пізніше.

В майбутньому планується надавати послугу зі здачі багажу на дому.

Наразі дистанційна реєстрація валіз на рейс платна. Вартість для однієї валізи становить 25 євро, а для двох – 35 євро.

Перед завантаженням у літак багаж проходить ретельну перевірку на кожному етапі перевезення.

Пасажири, які здадуть свої валізи у місті, зможуть проконтролювати місцезнаходження речей через мобільний додаток авіакомпанії. Для цього необхідно вибрати пункт меню «Follow my bag».

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