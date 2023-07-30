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  1. В мире

Багаж доставят из отеля прямо на самолет: Air France запустит новую услугу для путешественников

19:37, 30 июля 2023
Новая услуга от авиакомпании Air France позволит пассажирам не везти багаж в аэропорт.
Багаж доставят из отеля прямо на самолет: Air France запустит новую услугу для путешественников
Источник фото: Hospitality ON
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Один из крупнейших авиаперевозчиков мира, авиакомпания Air France, заявил о предоставлении пассажирам новой услуги. Пассажиры могут не везти багаж в аэропорт при вылете из Парижа, а сдать его прямо во французской столице или ее пригородах в период от 30 до 4 часов до вылета самолета, – сообщает Avianews.

Услуга уже доступна в пяти отелях Парижа и больших выставочных центрах. Воспользоваться услугой могут путешественники, вылетающие из крупнейшего аэропорта Франции – парижского Шарля де Голля. Сдать багаж в городе при вылете из парижского аэропорта Орли можно будет позже.

В будущем планируется предоставлять услугу по сдаче багажа на дому.

Дистанционная регистрация чемоданов на рейс платная. Стоимость для одного чемодана составляет 25 евро, а для двоих – 35 евро.

Перед погрузкой в самолет багаж проходит тщательную проверку на каждом этапе перевозки.

Пассажиры, которые сдадут свои чемоданы в городе, смогут проконтролировать местонахождение вещей через мобильное приложение авиакомпании. Для этого необходимо выбрать пункт меню Follow my bag.

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