В Украине с 1 августа отменят выплаты части ВПЛ

С 1 августа изменится список ВПЛ, которые могут претендовать на государственную помощь.

В Украине внутренне перемещенным лицам, длительно пребывающим за границей и продолжающим получать выплаты от Украины, прекратят начисление финансовой помощи уже с 1 августа. Также государственная поддержка прекращается для украинцев, которые вернулись на место постоянного проживания. Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

«У нас есть информация, что значительное количество граждан, выехавших в другие страны, получают выплаты как ВПЛ. И поскольку помощь на жительство направлена именно внутренне перемещенным лицам, постановление (от 11.07.2023 г. №709 "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц") уточняет этот параметр: если человек находится за границей длительный период, где выбрал место безопасного проживания, августа такому лицу не будет производиться выплата», – сказала Марчак.

Информация о прекращении выплат украинцам будет доведена через средства связи.

Напомним, что в Правительстве объяснили, может ли быть продлен срок пребывания ВПЛ за границей более 30 дней, и при этом не будет утрачено право на выплату помощи.

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