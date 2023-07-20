ВПЛ за границей: кто потеряет государственные выплаты, а кто еще может восстановить

В Минсоцполитики рассказали детали выплат помощи ВПЛ, которые находятся за рубежом.

В Правительстве объяснили, может ли быть продлен срок пребывания ВПЛ за границей более 30 дней, и при этом не будет утрачено право на выплату помощи. В частности, как отметили в Минсоцполитики, срок пребывания ВПЛ за рубежом может быть продлен, если на то есть уважительные причины. В частности, в 30-дневный период пребывания за рубежом не включаются дни служебной командировки, оздоровления детей, стажировки, лечения, реабилитации, что подтверждается соответствующими документами, в частности по приглашению принимающей стороны.

Также не будут включаться дни пребывания за границей по таким причинам, как смерть членов семьи лица и его родственников, уход за больным ребенком в возрасте до 18 лет, пребывание в учреждениях здравоохранения, судебных и правоохранительных органах, в связи с которыми лицо не по собственному желанию не могло вернуться из-за границы и может подтвердить такие обстоятельства документально.

Могут ли отказать в продлении помощи гражданам, находящимся за рубежом?

Отказ лицу в продлении помощи возможен, если человек более 30 дней находится за границей или вернулся к базовому месту жительства. Об отказе в продлении выплат после 1 августа 2023 г. получатель будет уведомлен либо органом социальной защиты населения, который ее назначает (по почте или электронной почте), либо – при технической возможности - средствами мобильной связи или средствами электронного оповещения Единой информационной системы социальной сферы.

Каким образом будут проверять факт пребывания за границей?

Факт пребывания гражданина за границей проверяется Министерством финансов совместно с Госпогранслужбой, через информацию, которая содержится в государственных реестрах.

Для переназначения пособия на проживание принципиальным является факт длительного отсутствия лица в пределах Украины, факт получения помощи за рубежом дополнительно не отслеживается.

При возвращении из-за границы, останется ли право на получение или возвращение права на выплату?

При возвращении из-за границы семья будет иметь право на помощь с месяца подачи соответствующего заявления после возвращения, на общих основаниях.

Размер помощи не изменился и сейчас составляет: 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью и 2000 грн – для других лиц.

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