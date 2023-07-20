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ВПО за кордоном: хто втратить державні виплати, а хто ще може відновити

21:06, 20 липня 2023
У Мінсоцполітики розповіли деталі виплат допомоги ВПО, які перебувають за кордоном.
ВПО за кордоном: хто втратить державні виплати, а хто ще може відновити
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В Уряді пояснили, чи може бути продовжено строк перебування ВПО за кордоном понад 30 днів, і при цьому не буде втрачено право на виплату допомоги. Зокрема, як зазначили у Мінсоцполітики, строк перебування ВПО за кордоном може бути продовжений, якщо на те в особи є поважні причини. Зокрема, до 30-денного періоду перебування за кордоном не  включаються дні службового відрядження, оздоровлення дітей, стажування, лікування, реабілітації, що підтверджується відповідними документами, зокрема за запрошенням приймаючої сторони.

Також не включатимуться дні перебування за кордоном з таких причин, як смерть членів сім’ї особи та її родичів, догляд за хворою дитиною віком до 18 років, перебування у закладах охорони здоров’я, судових та правоохоронних органах, у зв’язку з якими особа не за власним бажанням не могла повернутися з-за кордону та може підтвердити такі обставини документально.

Чи можуть відмовити у продовженні допомоги громадянам, що перебувають за кордоном?

Відмова особі у продовженні допомоги можлива, якщо  людина понад 30 днів перебуває за кордоном або повернулась до базового місця проживання. Про відмову у продовженні виплат після 1 серпня 2023 р. отримувача буде повідомлено або органом соціального захисту населення, який її призначає (поштою чи електронною поштою), або — за технічної можливості — засобами мобільного зв’язку чи засобами електронного сповіщення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Яким чином перевірятимуть факт перебування за кордоном?

Факт перебування громадянина за кордоном перевіряється Міністерством фінансів спільно з Держприкордонслужбою, через інформацію, яка міститься в державних реєстрах.

Для перепризначення допомоги на проживання принциповим є факт тривалої відсутності особи в межах України, факт отримання допомоги за кордоном додатково не відстежується.

При поверненні з-за кордону, чи лишиться право на отримання або повернення права на виплату?

При поверненні з-за кордону сім’я матиме право на допомогу з місяця подання відповідної заяви після повернення, на загальних підставах.

Розмір допомоги не змінився і наразі становить: 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю та 2000 грн – для інших осіб.

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