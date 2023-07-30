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  1. В Україні

В Україні з 1 серпня скасують виплати частині ВПО

11:38, 30 липня 2023
З 1 серпня зміниться список ВПО, що можуть претендувати на державну допомогу.
В Україні з 1 серпня скасують виплати частині ВПО
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В Україні внутрішньо переміщеним особам, які тривалий час перебувають за кордоном і продовжують отримувати виплати від України, припинять нарахування фінансової допомоги вже з 1 серпня. Також державна підтримка припиняється для тих українців, які повернулися на місце постійного проживання. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак.

«Ми маємо інформацію, що значна кількість громадян, які виїхали до інших країн, отримують виплати як ВПО. І оскільки допомога на проживання спрямована саме внутрішньо переміщеним особам, постанова (від 11.07.2023 р. №709 «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб») уточнює цей параметр: якщо людина перебуває за кордоном тривалий період, де обрала місце безпечного проживання, з 1 серпня такій особі не буде здійснюватися виплата», – сказала Марчак.

Інформація про припинення виплат українцям буде доведена через засоби зв’язку.

Нагадаємо, що в Уряді пояснили, чи може бути продовжено строк перебування ВПО за кордоном понад 30 днів, і при цьому не буде втрачено право на виплату допомоги.

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