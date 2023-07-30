Третья атака за месяц: войска рф сбросили на остров Змеиный две авиабомбы

Оккупанты в третий раз атаковали остров Змеиный.

В ночь на 30 июля российская авиация третий раз за текущий месяц атаковала остров Змеиный в Черном море. оккупанты сбросили две бомбы. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Враг тактической авиацией в Черном море в третий раз атаковал Змеиный, забросив в районе острова две авиабомбы неустановленного образца», - говорится в сообщении.

Также военные отметили, что оккупанты этой ночью с восточного побережья Азовского моря выпустили дроны-камикадзе по аграрным предприятиям Херсонской области и Криворожского района Днепропетровской области. Все 4 «Шахеда» сбили силы ПВО.

Обломки дрона упали на территорию одной из агрофирм, вспыхнуло зерновое хранилище. Повреждены складские помещения. Люди не пострадали.

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