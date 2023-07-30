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Исполнитель не должен ждать уведомления банка, а по имеющейся у него информации о целевом назначении денежных средств, обязан снять арест со счета, - ВС

Заявительница обжаловала в суд действия частного исполнителя, не снявшего арест с банковского счета, на который перечислялись пенсионные выплаты на содержание ребенка.

Кандидатам в Конституционный Суд не будут объяснять, почему их сочли недобропорядочными или некомпетентными, если они сами об этом не попросят

Совещательная группа экспертов сможет отсеять кандидатов в КСУ на этапе проверки добропорядочности и знаний.

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25 прокуроров Криворожской южной окружной прокуратуры написали коллективное обращение в поддержку коллеги.

Получив решение ЕСПЧ в свою пользу, обвиняемый попросил БП ВС пересмотреть продление содержания под стражей: что решила Большая Палата

Европейский суд по правам человека в решении от 22 июня 2023 года констатировал нарушение Конвенции в отношении обвиняемого, и он обратился в Большую Палату Верховного Суда с заявлением о пересмотре определения о продлении действия меры пресечения в виде содержания под стражей.

Верховный Суд сделал вывод о временных рамках подачи заявления о взыскании расходов на правовую помощь

У суда не возникнет оснований для распределения расходов на правовую помощь путем принятия дополнительного судебного решения в соответствии со статьей 252 КАСУ, когда заявление о распределении этих расходов, как и доказательства, подтверждающие эти расходы, будут поданы суду уже после того, как этот суд рассмотрит дело и примет соответствующее решение, - позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

Третья атака за месяц: войска рф сбросили на остров Змеиный две авиабомбы

12:39, 30 июля 2023
Оккупанты в третий раз атаковали остров Змеиный.
Третья атака за месяц: войска рф сбросили на остров Змеиный две авиабомбы
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В ночь на 30 июля российская авиация третий раз за текущий месяц атаковала остров Змеиный в Черном море. оккупанты сбросили две бомбы. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Враг тактической авиацией в Черном море в третий раз атаковал Змеиный, забросив в районе острова две авиабомбы неустановленного образца», - говорится в сообщении.

Также военные отметили, что оккупанты этой ночью с восточного побережья Азовского моря выпустили дроны-камикадзе по аграрным предприятиям Херсонской области и Криворожского района Днепропетровской области. Все 4 «Шахеда» сбили силы ПВО.

Обломки дрона упали на территорию одной из агрофирм, вспыхнуло зерновое хранилище. Повреждены складские помещения. Люди не пострадали.

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