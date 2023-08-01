На Київщині БПЛА доставлятимуть у медзаклади ліки: як відрізнятимуться дрони від бойових

Жителів регіону закликають не хвилюватися, коли побачать у небі жовто-блакитні дрони з червоними крилами.

Джерело фото: Бучанська міська рада

У Бучанській громаді Київської області ліки, гуманітарні вантажі та компоненти крові доставлятимуть до медичних закладів безпілотники, – повідомляє Бучанська міська рада.

Посадовці закликають жителів не хвилюватися, коли вони побачать у небі дрони із жовто-блакитним маркуванням та червоними крилами. Вони можуть літати декілька разів на день у світлу пору доби на висоті 100-300 м – звук у них майже відсутній. При наближенні до медичного закладу, вони будуть знижуватись до 20-40 м та скидатимуть вантажі в жовто-блакитних боксах на парашюті. Посадка вантажу відбуватиметься у визначеній зоні із точністю приземлення до 5-10 м.

Технологія є безпечною та надійною: польоти координуються з військовими підрозділами регіону в режимі реального часу.

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