На Київщині БПЛА доставлятимуть у медзаклади ліки: як відрізнятимуться дрони від бойових

У Бучанській громаді Київської області ліки, гуманітарні вантажі та компоненти крові доставлятимуть до медичних закладів безпілотники, – повідомляє Бучанська міська рада.
Посадовці закликають жителів не хвилюватися, коли вони побачать у небі дрони із жовто-блакитним маркуванням та червоними крилами. Вони можуть літати декілька разів на день у світлу пору доби на висоті 100-300 м – звук у них майже відсутній. При наближенні до медичного закладу, вони будуть знижуватись до 20-40 м та скидатимуть вантажі в жовто-блакитних боксах на парашюті. Посадка вантажу відбуватиметься у визначеній зоні із точністю приземлення до 5-10 м.
Технологія є безпечною та надійною: польоти координуються з військовими підрозділами регіону в режимі реального часу.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.