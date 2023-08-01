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  1. В Украине

В Киевской области БПЛА будут доставлять в медучреждения лекарства: как будут отличаться дроны от боевых

07:00, 1 августа 2023
Жителей региона призывают не волноваться, когда увидят в небе желто-голубые дроны с красными крыльями.
В Киевской области БПЛА будут доставлять в медучреждения лекарства: как будут отличаться дроны от боевых
Источник фото: Бучанский городской совет
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В Бучанской общине Киевской области лекарства, гуманитарные грузы и компоненты крови будут доставлять в медицинские учреждения беспилотники, – сообщает Бучанский городской совет.

Чиновники призывают жителей не волноваться, когда они увидят в небе дроны с желто-голубой маркировкой и красными крыльями. Они могут летать несколько раз в день в светлое время суток на высоте 100-300 м - звук у них почти отсутствует. При приближении к медицинскому учреждению, они будут снижаться до 20-40 м и сбрасывать грузы в желто-голубых боксах на парашюте. Посадка груза будет происходить в определенной зоне с точностью приземления до 5-10 м.

Технология является безопасной и надежной: полеты координируются с военными подразделениями региона в режиме реального времени.

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